Maldini studia il piano B a Brahim Diaz: sondaggio per un top della Serie A

Il prossimo calciomercato di giugno porterà una rivoluzione in quel di Milanello dove saranno molti i calciatori a lasciare ma allo stesso tempo ci saranno anche nuovi calciatori pronti ad arrivare a rimpolpare la rosa di Stefano Pioli.

Praticamente sono già fatti gli acquisti di Sportiello e Kamada, ma ora serviranno nuovi rinforzi soprattutto sulla fascia destra dove anche uno tra Messias e Saelemaekers potrebbe lasciare.

Per questo sono molti i nomi accostati ai rossoneri ma ora sembra che il preferito dai dirigenti sia tornato ad essere Domenico Berardi.

Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Berardi

Stando a quanto riportato da Tuttosport, sono molti i nomi accostati al Milan, come per esempio Zaniolo o Orsolini ma l’esterno della nazionale pare essere il principale indiziato come possibile prossimo acquisto sulla destra.

Questo perché per i dirigenti Domenico rispecchia le caratteristiche del calciatore che i rossoneri stanno cercando.

Andrea Mariotti