Maldini via dal Milan, Nesta senza freni: attacco a Cardinale!

Il forte scossone societario che ha visto l’esonero di Maldini e Massara. Si sono pronunciate diverse personalità del calcio sorprese da questi ultimi avvenimenti e tra queste non poteva mancare Alessandro Nesta.

Il difensore milanista è intervenuto in diretta a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. Intervistato da Gianluca Di Marzio, a Istanbul, i due sono tornati sull’esonero del suo ex compagno di squadra. Di seguito quanto riportato:

Sul ritorno in Italia:

“Dovrei tornare, sono molto contento. Ufficializzerà la Reggiana”.

Sulla finale di Champions:

“Sulla carta c’è poca storia. Il City è disumano, perciò se gioca come sa l’Inter ha poche chance. Credo, però, che nelle finali l’imprevisto può cambiare tutto”.

L’attacco a Cardinale di Nesta

FOTO IMAGO – Maldini Milan

Nesta, poi, durante l’intervista mette in dubbio la scelta sbagliata di Cardinale, sottolineando l’importanza di alcune scelte e la necessità di studiare prima di prendere alcune decisioni.

Su Maldini:

“Non ho sentito Paolo, so che tutti lo avranno chiamato. Non so cos’è successo ma è fuori da ogni logica. Le proprietà straniere sono ben accette ma devono studiare la storia e capire cosa ama la gente, cosa hanno vinto e portato alcuni personaggi. Riportare il Milan, dopo gli anni che ha vissuto, a vincere uno Scudetto e dove è arrivato in Champions non può passare inosservato”.

Maldini presuntuoso?

“Ho fatto tutto con lui: vacanze, cene, abbiamo anche cresciuto i nostri figli insieme, ma ancora mi mette soggezione quando parliamo. Ha una spiccata personalità, ma non è presuontoso. Poteva rispondere alla società in qualsiasi modo e ha scelto il silenzio, questo dice tanto. Per questo dico che quando si compra una società bisogna studiarne la storia”.