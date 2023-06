Malore durante il funerale di Berlusconi: intervento dei sanitari, grande paura

Moltissime le persone a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi. Purtroppo è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Secondo le autorità c’erano almeno 15mila persone ad assistere ai funerali di Silvio Berlusconi in Piazza del Duomo a Milano. Tante logicamente le autorità e i rappresentanti delle istituzioni, ma anche tantissimi cittadini. Chi per motivi politici e chi per motivi sportivi in tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto all’ex presidente del Milan.

Non è infatti mancato un consistente gruppo di tifosi rossoneri. Ad oggi Silvio Berlusconi resta il presidente più vincente della storia del Milan. Nel suo quarto di secolo alla guida della società rossonera, Berlusconi ha portato a Milanello diversi campionati e Champions League, facendo del Milan una delle squadre più forti del panorama calcistico europeo. I tifosi, nonostante Berlusconi già diversi anni fa abbia avesse venduto la società e ultimamente si fosse dedicato al Monza, club che ha portato per la prima volta in Serie A, hanno voluto ricordarlo portando in Piazza del Duomo bandiere e striscioni rossoneri.

Una calca che, stando a quanto riferisce l’agenzia Areu, ha portato a diversi interventi del 118. La giornata dei funerali è stata particolarmente calda e afosa a Milano e diverse persone hanno accusato, per la ressa e per il caldo, dei malori. Fortunatamente i sanitari hanno gestito ottimamente la situazione e non risultano interventi particolarmente problematici che hanno dovuto affrontare. Le autorità si ritengono comunque soddisfatte di come è stato gestito il tutto, senza che vi siano stati particolari incidenti.

Berlusconi, il saluto del mondo sportivo all’ex presidente del Milan

In Duomo, come detto, tantissime le personalità del mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria e dello sport. Per quanto riguarda quest’ultimo erano diversi gli addetti ai lavori presenti, sia tra coloro che hanno lavorato con Berlusconi, ma anche tra coloro che sportivamente erano rivali del defunto ex presidente rossonero.

Presente una delegazione dei cugini dell’Inter con Marotta e Zhang, ma anche i presidenti di Napoli e Lazio, Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito. Non poteva poi mancare il fido braccio destro di Berlusconi: Adriano Galliani che era insieme ad altri dirigenti del Monza e al capitano Matteo Pessina. Per quanto riguarda il mondo rossonero o ex rossonero, tantissimi coloro che hanno lavorato con Berlusconi. C’era un Massimiliano Allegri molto provato, ma tra gli altri anche Franco Baresi, Demetrio Alberti e Arrigo Sacchi. Presente anche tutta l’attuale dirigenza del Milan con Scaroni e Furlani.