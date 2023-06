Marialuisa Jacobelli a Ischia: décolleté esagerato, l’auto si fa bollente (FOTO)

Marialuisa Jacobelli non si contiene, e tantomeno possono fare i suoi vestiti. Le forme strabordanti della bella giornalista tolgono il fiato.

Torna da Ischia vittoriosa, Marialuisa Jacobelli. La bella giornalista, oggi uno dei volti di punta di Sport Mediaset, ha infatti ricevuto un premio per la sua attività nello scenario superlativo dell’isola di Ischia, in Campania. Ma i suoi fan, che la seguono sul suo profilo Instagram di grandissimo successo, sono probabilmente interessati a qualcosa di ben diverso. Infatti la giornalista sportiva di Mediaset sta facendo parlare di sé anche per la sua mise estremamente audace, e che lascia pochissimo spazio all’immaginazione.

Il pubblico dei canali Mediaset ormai ha imparato a conoscerla. Ha 30, ed è una conduttrice tv e modella decisamente ammaliante, nota anche per essere la figlia del celebre giornalista Xavier Jacobelli, già direttore di ‘Tuttosport’. Chi la segue da un po’ non si sarà probabilmente fatto scappare le sue apparizioni in programmi tv come ‘Temptation Island’, o anche il suo calendario 2022 per ‘For Man Magazine’. Ma oltre a questo svolge ormai da tempo il lavoro di giornalista sportiva.

Ha iniziato giovanissima, nel 2017 nel programma ‘Direttacalcio’ di Topcalcio24, per poi passare rapidamente a collaborare anche con ‘QSVS’ su Telelombardia. La sua ascesa è stata rapidissima, e già nel 2018 Marialuisa Jacobelli ha iniziato a lavorare in Rai, prima a ‘Calcio&Mercato’ e poi a ‘Quelli che… la serie B?, entrambi su Rai 2. In seguito, tra le sue varie esperienze, si è spostata a lavorare a DAZN, e alla fine è approdata sugli schermi Mediaset. E oltre alla bravura come giornalista, la sua bellezza non è certo passata inosservata.

Marialuisa Jacobelli vince il premio e stordisce i fan con le sue forme

Un successo professionale che passa anche dal vertiginoso aumento dei suoi follower su Instagram, che dopo il suo calendario sono schizzati da 160.000 a più di 2,8 milioni. Numeri che fanno, volente o nolente, una star social a tutti gli effetti. Ma fortunatamente Marialuisa Jacobelli resta legata anche al suo lavoro da giornalista sportiva, che le frutta tante altre importanti soddisfazioni. Come quella della premio Journalist Talent 2023, ricevuto negli scorsi giorni sull’isola di Ischia.

Il viaggio sulla rinomata isola campana è stato anche un’occasione per rilassarsi e passare del tempo con le amiche in uno scenario da sogno. Ma i suoi fan sui social non potevano non restare colpiti (e affondati) dalle altrettanto celebri forme generose di Marialuisa Jacobelli, che lei ovviamente non ha fatto nulla per nascondere. In una foto in particolare pubblicata su Instagram, l’abbondante decolleté della giornalista di Mediaset viene contenuto a stento dai suoi indumenti.