Melissa Satta illumina Firenze: tubino nero super aderente, è bellissima (FOTO)

Melissa Satta ritorna più bella ed elegante che mai a Firenze indossando un tubino nero in occasione di un evento mondano.

La stessa Firenze dove ha trascorso gli ultimi mesi con Kevin-Prince Boateng prima di trasferirsi a Monza, dove loro storia è giunta al capolinea. Una storia d’amore la loro iniziata nel 2011. Melissa era appena uscita dalla relazione con Bobo Vieri ed era sulla cresta dell’onda di una carriera partita dall’avventura a Mediaset come velina per “Striscia la notizia”. I due si conoscono a Milano e scoppia l’amore. Anche l’attaccante tedesco vive il suo miglior periodo al Milan, vincendo con i rossoneri il campionato e la Supercoppa 10/11.

Boateng termina la sua avventura al Milan e torna in Germania, allo Schalke 04. Da così tanto amore nasce il loro primo figlio Maddox Prince Boateng, a Düsseldorf. Nonostante tutto, la Satta non rinuncia alla propria indipendenza e non si trasferisce in Germania ma, anzi, mantiene i suoi contatti lavorativi in Italia.

Nel 2016 il matrimonio tanto atteso. Scelgono l’Italia, ancora una volta luogo del loro amore e delle loro promesse, e si sposano a Porto Cervo, in Sardegna. Proprio in quella stagione Boateng decide di riprovarci e torna al Milan. Questa volta, però, poche luci e molte ombre per lui: gioca poco e segna ancor meno (una sola rete all’attivo). Così decidono di trasferendosi a Gran Canaria, isola principale dell’arcipelago delle Canarie, dove l’attaccante ha giocato nel Las Palmas per una stagione.

Melissa Satta con uno splendido tubino nero a Firenze

Poi le esperienze italiane a Reggio Emilia, a Firenze e a Monza, dove sono iniziati i primi scricchiolii della loro love story fino a quando non è terminata. I due si sono separati prendendo due scelte di vita diverse, lui a Berlino e lei a Milano, trovando anche nuovi compagni.

È, infatti, ormai cosa nota che Boateng sia fidanzato con Valentina Fradegrada, mentre la Satta ha trovato la sua felicità con il famoso tennista Matteo Berrettini continuando a far parlare molto di sé soprattutto per l’andamento sportivo poco continuo di quest’ultimo, afflitto da continui infortuni che non gli hanno permesso di partecipare ad alcuni tra i tornei ATP principali. L’assenza più pesante nettamente quella a Roma per gli Internazionali BNL.

Al centro del gossip italiano e non solo, ma anche donna di particolare bellezza ha partecipato all’ultimo evento a Firenze, targato Rinascente. Come sempre impeccabile e in tiro con il suo tubino nero ha fatto sfoggio di classe ed eleganza. La Satta ha poi riportato le foto dell’evento sui suoi canali socialdove, come sempre, ha riscosso grande successo.