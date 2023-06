Milan, Pulisic obiettivo concreto: c’è la mossa del giocatore

Il Milan potrebbe puntare a Christian Pulisic per rinforzare l’attacco. L’americano ha 24 anni e può vantare già 127 presenza e 17 goal in Germania, al Borussia Dortmund ed altre 145 partite e 26 reti in Inghilterra, al Chelsea, squadra in cui milita tutt’ora.

A Londra però, nell’ultima stagione ha ottenuto solamente 10 presenze, rimanendo così in ombra in una stagione che si è rivelata più che fallimentare per i Blues.

Pulisic al Milan?

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe restituire un ruolo di primo piano a Pulisic e valorizzare ancor di più le sue qualità, come corsa e dribbling, che si adatterebbero perfettamente al ruolo di esterno destro che ricercano in questo momento i rossoneri.

Il calciatore per trasferirsi a Milano sarebbe disposto a ridursi lo stipendio, che oggi sfiora i 5 milioni di euro, mentre sul cartellino incide la scadenza del contratto fissata per il giugno del 2024. Il prezzo dell’americano ad oggi è di 25 milioni di euro, ma molto probabilmente si aprirà ad uno sconto.