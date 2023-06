Calciomercato Milan, Berardi nel mirino: il club ha due dubbi

Dopo aver raggiunto l’accordo sul rinnovo di Rafa Leao, il Milan ora può pensare e valutare i nomi per il ruolo di esterno destro. Questo ruolo nella squadra rossonera è solitamente di equilibratore, ossia che aiuta la squadra anche difensivamente, mentre Leao resta sempre un pò più avanzato.

I nomi per l’esterno destro del Milan

Secondo La Gazzetta dello Sport, i due dirigenti del club rossonero, Paolo Maldini e Ricky Massara, apprezzano molto la figura di Domenico Berardi, giocatore che va regolarmente in doppia cifra, tuttavia ci potrebbero essere dei problemi in merito al suo acquisto.

In primis, il Sassuolo, club in possesso di Berardi, non chiederà meno di 30 milioni di euro e poi alle soglie della prossima stagione, il calciatore compirà 29 anni e costituisce dunque un profilo tutt’altro che ideale per Red Bird.

Occhio anche ad eventuali sorprese che potrebbero arrivare a zero oppure in saldo, come Reiss Nelson dell’Arsenal ed Ismaila Sarr del Watford, due profili molto interessanti.