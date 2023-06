Calciomercato Milan, possibile asta per Thuram. C’è la notizia su Kamada

Per rinforzare il reparto offensivo il Milan sta pensando a Marcus Thuram, figlio del celebre Liliam. In questi giorni, Marcus ha spiegato che quando lui era piccolo ed il padre giocava alla Juventus, tifava per il Milan.

Il mercato del Milan in queste ore

La squadra rossonera è ancora in corsa per aggiudicarsi il 25enne, in scadenza di contratto. Tuttavia, vi è una grande concorrenza da parte di squadre molto importanti ed una di queste è il Paris Saint Germain, che potrebbe convincere Thuram con un ingaggio più alto.

Oltre al PSG, al francese sono interessati anche Barcellona ed Inter.

Il Milan sta tentando in queste ore anche ad inserirsi nella trattativa per N’Dicka, mentre sta ancora aspettando di chiudere con Kamada, con il quale per il momento c’è ancora un patto verbale, ma gli agenti del giocatore stanno aspettando di incontrare la nuova dirigenza rossonera per chiudere definitivamente l’affare.

Non è escluso però che se i tempi dovessero allungarsi, altre squadre straniere potrebbero inserirsi, come il Borussia Dortmund e l’Atletico Madrid.