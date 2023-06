Addio Maldini e Massara, primi impatti anche sul mercato del Milan: svelato il retroscena

L’ambiente rossonero è stato scosso dalla clamorosa notizia degli addii di Maldini e Massara, che comportano alcune complicanze sul mercato del Milan.

In seguito ad una divergenza di vedute con il presidente Gerry Cardinale, ai due dirigenti è stato comunicata in mattinata la decisione di non proseguire più i rapporti, apparentemente presa già da parecchio tempo.

Addio Maldini Massara Calciomercato

Milan, primi problemi di mercato senza Maldini: a rischio alcune trattative

Un fulmine a ciel sereno che, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in trasmissione a “Calciomercato – L’originale”, nemmeno Maldini e Massara si aspettavano. Tant’è che i due avevano programmato per la giornata di oggi un incontro con l’agente di Ruben Loftus Cheek, poi annullato in seguito a quanto avvenuto.

In una situazione simile, le possibilità che il centrocampista del Chelsea approdi a Milano rischiano decisamente di complicarsi, ma non solo. Allo stesso modo, sempre stando a quanto riferito dal noto giornalista ed esperto di calciomercato, persino trattative già ben avviate potrebbero essere compromesse da quest’improvvisa rottura: da considerarsi in forse, dunque, fino ad ulteriori sviluppi gli arrivi di Daichi Kamada e Marko Arnautovic.