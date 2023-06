Milan beffato ancora: 35 milioni dall’Arabia per l’attaccante

Non intende fermarsi la corsa araba verso i migliori giocatori del nostro calcio. Dopo i vari Brozovic, Benzema e Kanté, pronta l’offerta dall’Arabia per l’obiettivo di mercato del Milan.

Comincia a delinearsi quello che sarà il mercato in casa Milan, in attesa dell’inizio ufficiale della sessione fissato per il 1° luglio. La batosta subita dai rossoneri dopo l’addio di Tonali sembrerebbe infatti in fase di remissione, con i tifosi che non vedono dunque l’ora di sapere chi prenderà il posto del proprio beniamino. Soprattutto in centrocampo, dunque, iniziano a profilarsi le prime scelte in entrata di Furlani e Moncada, con Kamada ormai chiuso come post-Brahim Diaz ed un Loftus-Cheek per la quale il diavolo ha sempre di più intensificato i contatti.

I sogni per la metà campo restano però Frattesi e Milinkovic-Savic. Trattative complicate, che potrebbero subire una spinta in positivo grazie agli introiti portati dalla cessione di Tonali. Nel frattempo però, altri ruoli necessitano cambiamenti in casa rossonera, dove continua la costante ricerca verso un titolare sulla destra nonché di una prima punta. L’avanzare dell’età di Giroud, mista alle prestazioni poco convincenti di Origi, hanno infatti spinto il Milan alla ricerca di un nuovo bomber. Sfumati in malo modo gli obiettivi Openda e Thuram (quest’ultimo vicino ad un passaggio all’Inter), Furlani e Moncada avevano individuato il profilo perfetto per l’attacco rossonero. Eppure, ancora una volta il tutto rischia rischia di saltare, questa volta a causa delle cospicue offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

Milan, sfuma un altro attaccante: offerta irrinunciabile dall’Arabia

Fra i tanti nomi accostati al mercato del Milan, Mehdi Taremi è stato colui ad aver percepito un sensibile aumento delle proprie quotazioni nell’ultima settimana. L’attaccante iraniano, classe ’92 e reduce da ben 22 gol ed 8 assist in campionato con il Porto, è stato infatti accostato ai rossoneri da alcuni media portoghesi. Questo, a causa del contratto della punta in scadenza a giugno 2024, che lo rende a tutti gli effetti una vera occasione di mercato a basso costo. Impressionata anche dall’esperienza di Taremi in ambito europeo (5 le reti in Champions quest’anno), la società Milan era dunque ben disposta a fare un tentativo per l’iraniano, ma una brutta sopresa attendeva il diavolo dentro l’angolo.

Protagonista di un vero e proprio assalto al calcio europeo, il campionato saudita rischia adesso di portare tra i propri confini anche Mehdi Taremi. L’attaccante del Porto è infatti finito nel mirino dell’Al Hilal, intenzionato a migliorare il proprio reparto offensivo dopo aver sistemato la difesa con Koulibaly ed il centrocampo con Ruben Neves. 35 i milioni messi sul piatto dal club arabo per l’iraniano, che potrebbe dunque finire ben presto in Saudi League dopo gli avventi dei vari Benzema, Kantè e Brozovic. Nulla di fatto invece per Milan, impossibilitato a pareggiare tale offerta e nuovamente rimasto con un pugno di mosche fra le mani