Milan, Berardi saltato dopo l’addio di Maldini! Ora nel mirino il calciatore del Chelsea

Il Milan è obbligato a ripartire dopo una stagione altalenante e nonostante la separazione con Maldini e Massara. Il nuovo corso dei rossoneri ripartirà da Moncada e vedrà aumentati i poteri di Stefano Pioli.

Milan Pulisic

Nel frattempo Tuttosport rivela un retroscena: prima dell’addio di Maldini, i rossoneri erano ad un passo da Berardi. Ora si cambia strada: l’obiettivo è Pulisic, in uscita dal Chelsea.

Milan, retroscena Berardi: martedì ci sarebbe stato l’incontro

Da lunedì le strade di Paolo Maldini e del Milan si sono divise. A fare la differenza, sembra, sono state differenze di vedute su alcuni temi importanti: in primis sul ruolo dello stesso Maldini all’interno del club e poi anche sulla strategia da adottare sul mercato.

Berardi

Nel frattempo dalle pagine di Tuttosport emerge un retroscena interessante: martedì, il giorno dopo l’addio di Maldini, era in programma un incontro con l’entourage di Berardi. Sembra proprio che il grande colpo dell’estate rossonera sarebbe stata l’ala del Sassuolo.

L’incontro ovviamente è saltato e il procuratore di Berardi non avrebbe preso bene l’allontanamento di Maldini dal Milan.

Calciomercato Milan, ora l’obiettivo è Pulisic

Con l’ipotesi Berardi che ormai pare sfumata, il nuovo Milan di Furlani e Moncada avrebbe scelto Christian Pulisic per rinforzare il reparto offensivo. L’esterno del Chelsea ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e per questo il costo dell’operazione dovrebbe essere accessibile. A riportarlo è Tuttosport.

I rapporti col Chelsea sono buoni e i rossoneri continuano a monitorare anche Loftus-Cheek. Nei radar del Diavolo rimane anche Kamada: il calciatore piace a Stefano Pioli, che come detto inizialmente avrà poteri superiori rispetto al passato dopo l’addio di Maldini e Massara.