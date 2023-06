Milan, bomber a sorpresa: arriva dalla Slovenia, è un gigante

In arrivo una “Moncanada”? Il Milan ha individuato l’attaccante del futuro: arriva dalla Slovenia

Il nuovo board societario del Milan è al lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, dopo gli addi di Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno assunto nuovi poteri, sono stati “promossi” e condurranno le operazioni nel corso di questa sessione di calciomercato. L’approccio dei rossoneri seguirà la linea dettata dal numero uno di RedBird, Gerry Cardinale: l’obiettivo del fondo è quello di scovare nuovi talenti da tesserare a basso costo, grazie anche all’utilizzo di dati e statistiche, per poi magari rivenderli ad un prezzo decisamente superiore.

Uno dei reparti che il Milan dovrà rinforzare in vista del prossimo campionato, è senza dubbio l’attacco. Olivier Giroud, titolare e punto fermo del Diavolo, ha bisogno di un ricambio all’altezza: l’età avanza e il tempo per recuperare al meglio tra una partita e l’altra aumenta sempre più. Divock Origi ha deluso le aspettative dei tifosi, Ante Rebic sembra essere arrivato alla fine di un ciclo, mentre Zlatan Ibrahimovic ha dato l’addio al calcio: il Milan necessita, assolutamente, di una prima punta.

Calciomercato Milan, Moncada scova l’attaccante: è nigeriano

Geoffrey Moncada, capo scout dei rossoneri nelle ultime stagioni, dopo lo scossone societario ha assunto un ruolo molto più importante all’interno del club: sarà lui in prima persona ad individuare i calciatori del futuro, anche grazie all’utilizzo di dati e statistiche, per portarli poi in rossonero.

Come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Sacha Tavolieri, il Milan ha scoperto un talento nigeriano per il reparto offensivo ed intende anticipare la concorrenza: si tratta di Chukwubuikem Ikwuemesi, attaccante 21enne del NK Celje, club Sloveno. Con i suoi 195 cm d’altezza e grazie agli ottimi numeri fatti registrare nel corso dell’ultima stagione, Ikwuemesi ha attirato le attenzioni dello scouting rossonero.

Chukwubuikem Ikwumesi è il classico attaccante centrale, è una punta di riferimento. Classe 2001, il bomber nato in Nigeria e ha realizzato 9 gol e fornito 5 assist nell’ultimo campionato, in 30 presenze nell’NK Celje, club della massima divisione slovena. Ikwumesi ha un contratto fino al 30 giugno 2025 con il suo attuale club, ed è valutato circa 500 mila euro. Il Milan sta pensando seriamente a lui, sta monitorando la situazione osserva eventuali mosse di altre concorrenti.

L’auspicio, è che Ikwumesi possa ripercorrere le orme dei tanti bomber nigeriani che hanno conquistato l’Europa – nell’ultima stagione – a suon di gol: da Osimhen a Lookman, passando per Onuachu del Genk a Moffi del Lorient.