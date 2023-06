Il Milan saluta Brahim: il messaggio sui social

Ѐ ormai ufficiale, Brahim Diaz non è più un giocatore del Milan. Torna in Spagna, al Real Madrid, con un contratto in mano valido fino al 2027.

Al Milan è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi rossoneri, il club difatti, e Pioli, hanno puntato molto su di lui. Tante ottime prestazioni, tante giocate da far strizzare gli occhi al pubblico da casa e allo stadio e anche gol pesanti. Per il Milan ora è tempo di salutarlo.

Il saluto del Milan a Brahim

Tramite un post sui suoi social il Milan ha così salutato Brahim:

Hai illuminato San Siro. Grazie di tutto Brahim e mucha suerte Campeón!

Brahim Diaz

Poche parole, ma il messaggio è ben chiaro. Una foto di Brahim stesso ad accompagnare il saluto e l’augurio di una buona fortuna ad un giocatore che si è rivelato anche più importante del previsto nonostante lo scetticismo di molti fan che tendevano a denigrare il fantasista. Un giocatore che da subito ha mostrato attaccamento alla maglia e lo stemma rossonero sul cuore è stato sempre portato con rispetto.

Approda quindi nuovamente in Spagna. Dal Milan al Real Madrid, da sette a quattordici Champions League, con la consapevolezza di essere un giocatore molto maturato tra le fila rossonere capace di poter dire la sua anche per le merengues.