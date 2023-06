Attacco Milan, Maldini ci pensa: occasione dalla Premier League

Suggestione d’oltremanica. Il Milan è a caccia di un attaccante: la probabile partenza sia di Ante Rebic che di Zlatan Ibrahimovic lascerebbe un bel buco da colmare. La soluzione quindi, è quella di iniziare a guardarsi intorno, vista anche l’imminente riapertura del periodo dedicato alle trattative.

Tanti sono già i nomi trapelati nelle scorse settimane e negli ultimi giorni, come ad esempio Boulaye Dia della Salernitana o Gianluca Scamacca del West Ham United. Nelle scorse ore, è invece trapelato un altro profilo che potrebbe far gola alla dirigenza rossonera.

Per il calciatore in questione quello passato è stato un anno davvero complicato, che lo ha visto spesso fuori dalle gerarchie di formazione. Il Milan potrebbe essere per lui l’occasione per redimersi: il nome è quello di Pierre-Emerick Aubameyang.

Pierre-Emerick Aubameyang Chelsea

Calciomercato Milan: rispunta il nome di Aubameyang

Come riportato anche da Calciomercato.com, secondo l’Evening Standard, i rossoneri e il Galatasaray sarebbero i club maggiormente interessati all’attuale attaccante del Chelsea.

I Blues però avrebbero già ricevuto delle succulente proposte dall’Arabia Saudita. Il gabonese d’altro canto, spinge per tornare al Barcellona. Quale sarà il futuro di Aubameyang?