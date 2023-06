Calciomercato Milan, spunta un americano per il centrocampo

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista in vista della prossima stagione.

L’addio ormai certo di Tonali e l’indisponibilità di Bennacer, chiamano la dirigenza rossonera ad investire nella zona centrale del campo. Il nome in pole sembra essere quello di Frattesi, che però non è l’unico della lista.

Calciomercato Milan, nuovo nome per il centrocampo

Tanti i nomi accostati nelle ultime settimane, da Baldanzi a Kamada, fino a quello di Yunus Musah uscito nelle ultime ore.

In casa Milan si è al lavoro per rinforzare il centrocampo, dove peserà soprattutto l’assenza di Bennacer che tornerà arruolabile solamente nel 2024. Moncada e Furlani devono provvedere a ingaggiare almeno due giocatori in mediana e uno dei profili attenzionati è quello di Yunus Musah. Nato a New York da genitori ghanesi, il classe 2002 è in forza al Valencia con cui è legato fino al 2026. Con gli Stati Uniti ha disputato il Mondiale in Qatar da titolare e un eventuale approdo in rossonero sarebbe anche un colpo di immagine per il mercato USA. Questo quanto riportato da Tuttosport questa mattina.