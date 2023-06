Calciomercato Milan, non solo Kamada: si punta un altro colpaccio a parametro 0

Il calciomercato del Milan comincia a muoversi, dopo l’arrivo di Sportiello e Loftus Cheek ed il possibile arrivo di Kamada a “0” la dirigenza rossonera punta ad un nuovo colpo a parametro zero.

L’inizio del calciomercato è sempre più vicino ed il Milan è una delle società che dalla fine del campionato ad oggi ha subìto maggiori cambiamenti sia da un punto di vista societario che da un punto di vista prettamente calcistico.

La nuova società, anche a seguito delle dinamiche venutesi a creare nell’ultimo mese, è ora costretta a spendere sul mercato per dare ai tifosi e a Stefano Pioli una squadra di alto livello per competere su tutti i fronti in cui sarà impegnato nella prossima stagione il club meneghino.

Uno dei ruoli su cui il Milan ha maggior bisogno di intervenire è quello dell’esterno destro, ed uno dei nomi più caldi è quello di Cristian Pulisic, ma nelle ultime ore sta prendendo quota anche il nome di Adama Traoré.

Calciomercato Milan, Adama Traoré torna ad essere un nome caldo per la fascia

Gianluca Di Marzio, parlando a Calciomercato l’Originale, ha rivelato che nei prossimi giorni ci sarà un contatto tra Jorge Mendes e la società rossonera per portare l’esterno spagnolo in quel di Milano.

Anche l’allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, avrebbe dato l’ok al trasferimento del calciatore che arriverebbe a parametro zero.

Andrea Mariotti