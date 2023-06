Milan, ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo di mercato: la notizia

Prosegue il lavoro sul fronte calciomercato in casa Milan. I nomi di Kamada e Baldanzi sono solo alcuni dei giocatori attenzionati dai rossoneri, che continuano a guardarsi attorno per rinforzarsi. Nel mirino del club anche due attaccanti, ovvero Marcus Thuram e Ismaila Sarr. Due piste difficili ma che restano comunque vive in vista della prossima stagione.

Non solo Thuram, anche Sarr nel mirino del Milan

Per cercare di rafforzare il reparto avanzato il Milan ha messo gli occhi su Marcus Thuram, in uscita a zero dal Borussia Monchengladbach. L’attaccante francese nella stagione appena terminata con i tedeschi ha messo a segno la sua miglior annata a livello realizzativo in carriera. Ben 16 gol tra Bundesliga e DFB Pokal, conditi anche da 6 assist in 32 presenze totali. Numeri importanti che hanno portato il Milan sulle sue tracce, anche se il club rossonero non è l’unico ad averlo messo nel mirino. Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, c’è l’interesse anche del PSG, motivo per cui si potrebbe virare su piste alternative.

Una di queste porta a Ismaila Sarr, attaccante del Watford andato in doppia cifra in nell’ultima annata di Championship. 10 gol e 6 assist in 39 match disputati per il senegalese che rappresenta dunque un altro profilo attenzionato dal Milan. Classe ’98, Sarr può giocare sia come prima punta che come esterno e la sua valutazione è di circa 25 milioni di euro. Una cifra importante, ma che potrebbe abbassarsi vista la scadenza del contratto nel 2024.