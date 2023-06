Milan, cambia lo scenario per Thuram: decisiva la volontà di Pioli

Il Milan è a caccia di rinforzi per migliorare l’attacco: il reparto avanzato rossonero ha bisogno di una “rinfrescata”, Origi non ha convinto e il solo Giroud non basta.

Il nome che sta girando con più insistenza per il ruolo di attaccante è quello di Marcus Thuram, classe ’97 che si svincolerà dal Borussia Mönchengladbach il prossimo 30 giugno. Il francese è molto forte dal punto di vista atletico e nell’uno contro uno, oltre a essere un velocista. Le sue caratteristiche si abbinano molto bene con quelle di Leao e potrebbero formare una coppia che causerebbe di certo non pochi problemi alle difese della Serie A.

La concorrenza del PSG e la chiave del Milan

Sul giocatore c’è anche il Paris Saint Germain, che offre anche un ingaggio poco più alto rispetto ai rossoneri, che però faranno uno strappo alla regola rispetto alla politica applicata di non superare i 4 milioni di ingaggio, arrivando ad offrire 5,5 milioni. A differenza del PSG il Milan può garantire a Thuram un ruolo da titolare, elemento fondamentale per la scelta del francese.

Nella trattativa si è messo in gioco anche Stefano Pioli, che ha avuto un contatto col giocatore e chissà che non possa essere decisivo per la sua decisione finale.