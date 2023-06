Nuovo nome per la fascia del Milan, vale 20 milioni: gioca in Liga!

Dopo l’addio a Massara e Maldini il Milan inizia le prime mosse di mercato nella finestra estiva. La prima idea è in attacco vista la mancanza di giocatori in avanti con l’addio di Ibrahimovic e il mancato rendimento di De Ketelaere.

Durante il programma Calciomercato – L’Originale in diretta su Sky Sport Gianluca Di Marzio si è collegato in diretta da Istanbul, dove è in attesa di seguire la finale di Champions League Manchester City-Inter. L’esperto giornalista di calciomercato ha parlato di un interesse da parte della società rossonera per un attaccante che milita nel campionato spagnolo.

Si tratterebbe di un giocatore nigeriano che ha un contratto con il Villarreal per un altro anno, fino al 30 giugno 2024, ma che ha catturato l’interesse di diversi club tra cui il Milan a suon di buone prestazioni.

FOTO IMAGO – Milan Scaroni mercato

Il nuovo attaccante gioca in Liga

Di seguito quanto riportato dalla redazione:

“Il Milan è molto interessato Samuel Chukwueze, attaccante esterno del Villarreal, giocatore che ha sempre fatto bene anche in Champions League. La richiesta è molto alta ma il Milan c’è e ha avviato i contatti”.