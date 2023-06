Milan, colpo d’oro dal Dortmund: nuovo esterno per Pioli

L’uscita dalla Champions, gli addi di Ibrahimovic, Maldini e Massara, la partenza di Tonali: il Milan deve ripartire da capo.

La stagione rossonera non si può dire essere finita nel migliore dei modi: dopo l’uscita in semifinale di Champions League contro l’Inter, gli uomini di Stefano Pioli sono riusciti a conquistare un posto per la prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie solo grazie alla penalizzazione data alla Juventus per il caso plusvalenze.

Non è finita qui, perché nell’ultima partita di Campionato Ibrahimovic ha detto addio al Milan e al calcio giocato. E ancora le dimissioni di Maldini e Massara, due pilastri della dirigenza rossonera. I tifosi del Milan pensavano di tornare tranquilli, ma nella settimana appena terminata hanno perso pure Tonali.

Milan su un esterno del Dortmund, di chi si tratta

Uno dei colpi che la nuova società rossonera può mettere a segno è Thomas Meunier: come riportato da BILD, il Borussia Dortmund può liberare il giocatore belga, classe ’91, per soli 3 milioni di euro.

Il giocatore può ricoprire il ruolo di esterno destro a centrocampo o terzino: un innesto che può essere utile sia nel reparto difensivo, per far rifiatare Calabria, sia nel centrocampo rossonero.

Il calciatore belga, in scadenza di contratto nel 2024, lascerà la squadra tedesca, dove milita dal 2016, quest’estate e il Milan è uno di quei club interessati al cartellino, oltre a Napoli e qualche squadra della Premier League.

La società rossonera deve cominciare ad imporsi sul mercato, per non rischiare qualche ulteriore scippo. Meunier potrebbe essere il primo colpo in entrata per i diavoli.

Calciomercato Milan, i piani della società

Quello che è certo è che il Milan deve ripartire da capo: il posto di Maldini e Massara l’hanno occupato Moncada e Furlani, che sicuramente subiranno un’influenza maggiore da parte dell’allenatore Pioli.

E poi il calciomercato, che tra le fila rossonere non è partito a gonfie vele: prima l’addio di Tonali, dopo un’offerta lussuosa del Newcastle, poi lo scippo da parte dei cugini nerazzurri di Thuram.

Tanti i reparti su cui il Milan dovrà lavorare, centrocampo e attacco maggiormente: la squadra rossonera si ritrova senza Tonali e Brahim Diaz, tornato al Real Madrid, e per una buona parte di stagione sarà senza Bennacer. Per l’attacco, dopo i saluti di Ibrahimovic, la società dovrà fare le sue valutazioni: Giroud e Origi non sono più capaci di coprire un reparto intero, e la squadra necessita di nuovi innesti.