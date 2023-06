Milan, fine della dinastia: un’altra dolorosa cessione

Il Milan potrebbe far calare il sipario su una vera e propria generazione che ha segnato la sua storia: anche il giovane calciatore sarebbe vicino all’addio ai rossoneri.

Per l’apporto dirigenziale nelle ultime stagioni ma sopratutto per ciò che il suo talento ha offerto alla storia del Milan, la conclusione del rapporto professionale di Paolo Maldini con i rossoneri ha segnato la fine dolorosa di un’epoca. Al termine dell’attuale stagione sportiva, la società ha annunciato l’interruzione della collaborazione con il dirigente, che aveva formato un sodalizio di riferimento insieme a Frederic Massara, sopratutto per ciò che concerne il calciomercato.

La figura di Maldini però è stata trasversale, perché è servita anche come indicatore di direzione per lo spogliatoio. La sua presenza è stata una garanzia di continuità col passato vincente nonché un riferimento da seguire per qualsiasi giocatore che intenda crescere. In tal senso, ancor di più la figura di Paolo Maldini è sicuramente d’ispirazione per il figlio Daniel.

Proprio lui, trequartista di proprietà del Milan, il quale però ha trascorso l’ultima stagione sportiva in prestito allo Spezia, ha cominciato a distinguersi per capacità e infatti, ironia della sorte, è andato in rete durante l’annata sia contro il suo Milan che contro i rivali dell’Inter. Tuttavia, sebbene da contratto sia previsto il ritorno a Milanello, il futuro del classe 2001 potrebbe essere altrove, precisamente al Sud.

Milan, è la fine di una dinastia? Il calciatore verso l’addio

Daniel Maldini piace molto alla Salernitana di Danilo Iervolino, secondo quanto riferisce ‘SKY Sport’. La dirigenza granata avrebbe individuato il figlio dell’ormai ex dirigente del Milan come possibile pedina per rinforzare il pacchetto avanzato e dal canto proprio il calciatore potrebbe finalmente mettersi in mostra con ancora più continuità, per consacrarsi come riferimento italiano del domani. L’ultima stagione è trascorsa fra luci e ombre, a causa di alcuni infortuni che l’hanno costretto a restare fermo ma i crismi del campione non sembrano mancare.

Il contratto di Daniel Maldini con la società rossonera è in scadenza a giugno del 2024, quindi la nuova stagione sportiva è l’occasione imperdibile per guadagnarsi la conferma col Milan oppure ottenere un contratto altrove, ancora più importate. La duttilità di cui è dotato il trequartista, capace anche di lavorare il pallone davanti alla difesa, nonché la buona visione di gioco lo rendono interessante per il modulo di Paulo Sousa. Il valore del cartellino è fra i 3 e i 5 milioni di euro, quindi non dovrebbe essere difficile trovare un accordo sulla base del prestito con obbligo o diritto di riscatto.