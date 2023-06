Ibra, domani sarà la sua ultima a San Siro? La volontà del giocatore

Il Milan domani sera terminerà la sua stagione e quella a San Siro contro il Verona, potrebbe anche essere l’ultima partita di Zlatan Ibrahimovic con la maglia rossonera. A causa di problemi fisici, lo svedese ha giocato pochissimo nel corso di questa annata e La Gazzetta dello Sport ci parla dei possibili scenari per il suo futuro.

Quale sarà il futuro di Ibra?

Quella di domani sera dovrebbe essere l’ultimo match con la casacca del Milan per Ibrahimovic, ma lo svedese potrebbe essere alla ricerca di una nuova squadra, allontanando così le voci di un possibile ritiro dal calcio giocato.

Domani sera, San Siro gli tributerà una festa speciale per l’addio dopo la doppia esperienza trascorsa al Milan: la prima che va dal 2010 al 2012 e la seconda dal 2020 al 2023.

In questi anni trascorsi in rossonero, Ibra ha ottenuto con il Milan la conquista di due Scudetti e nonostante in Italia abbia giocato anche con Juve ed Inter, il Milan avrà sempre la parte più importante del suo cuore.