Guler rifiuta il Milan: è stato costretto alla scelta

Si allontana sempre di più la pista Milan per il talento Arda Guler, ormai indirizzato verso un rifiuto ai rossoneri. Il particolare motivo ha sorpreso il club di Milano.

Sono giorni caldissimi in quel di casa Milan. Quasi ufficiale infatti il primo colpo di mercato dei rossoneri, vicinissimi a chiudere l’accordo con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek. L’inglese giungerà a Milanello come risposta all’addio di Tonali, ceduto al Newcastle per circa 70 milioni dando una vera e propria batosta al club di Milano. Batosta alla quale il duo Furlani e Moncada ha saputo rispondere in un primo momento tramite l’acquisto del calciatore londinese, ma ora affiancata da un’altra news amara per il Milan.

Il calciomercato non può infatti limitarsi al singolo acquisto di Loftus-Cheek, con il centrocampo che sarà senz’altro il ruolo cardine in chiave acquisti rossoneri. Una trattativa rischia però di arenarsi nelle prossime ore, mettendo ampiamente in difficoltà il duo Furlani–Moncada. L’obiettivo e talento Arda Guler parrebbe infatti vicino a rifiutare definitivamente l’approdo in rossonero, ed il motivo ha suscitato non poche perplessità nella società del diavolo.

Guler rifiuta il Milan, c’entra la famiglia

Trequartista classe 2005, attualmente in forza al Fenerabche, Arda Guler ha ormai catturato l’attenzione di tutto il panorama calcistico mondiale. A soli diciotto anni infatti, il turco è riuscito a caricarsi sulle spalle una squadra facente parte di una piazza bollente come quella gialloblu, dimostrando tutto il proprio carattere durante i numerosi e calorosi derby di Istanbul affrontati.

Nella Super Lig turca sono infatti 4 gol e 4 assist in 20 presenze per il gioiellino, definito dai più addirittura come fenomeno generazionale. Profili del calibro di Guler, al giorno d’oggi, sarebbero oggetti a valutazioni spropositate del proprio cartellino, ma non è questo il caso del natio di Ankara.

La clausola rescissoria presente nel contratto del turco ammonta infatti a soli 17.5 milioni di euro, abili a catturare l’attenzione di club come Real Madrid, Barcellona e Milan. Proprio i rossoneri erano sulla buona strada per portare in Italia il gioiellino, ma le notizie dell’ultim’ora hanno completamente stroncato i piani del diavolo.

Pare infatti che sulle tracce del turco sia finito anche il Siviglia, ben presto divenuta la squadra favorita nella corsa al diciottenne benché rappresenti il club meno blasonato fra i 4.

Questo, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, a causa della famiglia del calciatore. Secondo i genitori di Guler infatti, la carriera del proprio figlio avrebbe aspettative di crescita più ampie proprio alla coorte dei Campioni d’Europa, da sempre abili a valorizzare i propri giovani. Tali affermazioni sanno di definitivo rifiuto nei confronti del Milan, vicino ad accantonare quindi la pista.