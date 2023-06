Ibrahimovic, prevista una conferenza stampa dopo la cerimonia d’addio

Per il Milan, la partita di stasera contro l’Hellas Verona, non avrà alcun importanza a livello di obiettivi: blindato il quarto posto, sarebbe stata comunque un’ottima occasione per far disputare a Zlatan Ibrahimovic i suoi ultimi minuti di gioco con la maglia rossonera, senza alcuna pressione di classifica.

Purtroppo, sebbene ci abbia provato con tutte le sue forze nelle ultime settimane, alla fine il bomber non è riuscito a recuperare dall’infortunio muscolare al polpaccio e, quindi, sarà costretto a guardare la gara solamente dalla tribuna.

Ibrahimovic Milan Conferenza Stampa

Ibrahimovic terrà una conferenza stampa dopo Milan-Verona: possibile annuncio in vista?

Ad ogni modo, il Diavolo ci tiene a congedare Ibracadabra nel migliore dei modi e, pertanto, come già comunicato ufficialmente, ha previsto dopo il fischio finale una cerimonia in suo onore.

Il pubblico di San Siro avrà dunque la possibilità di far sentire tutto il proprio calore all’attaccante svedese, riaffermatosi come leader della rinascita rossonera in questi ultimi anni, culminata con la vittoria dello Scudetto dello scorso anno.

Inoltre, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, al termine del suddetto evento, Ibrahimovic terrà una conferenza direttamente dalla sala stampa dello stadio, per rilasciare le sue ultime dichiarazioni ufficiali da giocatore del Milan. Chissà che non possa trattarsi anche di un’occasione per dare qualche annuncio sul proprio futuro.