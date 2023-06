FOTO – La Curva Nord risponde agli striscioni della Curva Sud dopo la finale di Istanbul

Non si è fatta attendere la risposta della Curva Nord agli striscioni esposti dalla Curva Sud dopo la sconfitta dell’Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City.

Mentre gli sfottò degli ultras rossoneri riguardavano l’esito della partita di sabato sera, la tifoseria rivale nerazzurra ha fatto principalmente leva su quanto accaduto nei due euroderby, valevoli per le semifinali della competizione europea.

La risposta della Nord agli striscioni della Curva Sud: “Avevate prenotato con Pellegatti”

Difatti, il primo degli striscioni pubblicati nelle Instagram Stories del profilo ufficiale della Curva Nord recita: “Dite la verità luridi ratti, avevate prenotato con Pellegatti”. Il riferimento è ad un intervento antecedente alle semifinali del noto giornalista e milanista Carlo Pellegatti, nel quale svelava di aver già prenotato voli e alloggi per la trasferta ad Istanbul ed invitava i tifosi rossoneri ad affrettarsi ad agire allo stesso modo.

L’altro, in merito alla prima delle ultime due stracittadine, ovvero la gara d’andata delle Semifinali di Champions, terminata con il risultato di 2-0 in favore dell’Inter, ne riporta la data: “10 maggio 2023, siete durati meno di una sveltina”.

Infine, chiude (almeno per il momento) il botta e risposta l’ultimo classico sbeffeggiamento, stavolta riadattando il testo di uno dei nuovi cori della Sud, ovvero “Bandito“: “Perché quando eri bambino non giocavi in Serie A”.