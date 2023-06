Calciomercato Milan, l’obiettivo in attacco chiarisce il suo futuro

Il Milan è interessato ad un calciatore dell’Arsenal che, però, non accetta il prestito

La stagione del calciomercato è aperta ormai da qualche settimana e il Milan ha già diversi nomi nella sua lista di acquisiti. Il primo attaccante a cui i rossoneri sono interessati è Thuram, del Borussia Monchengladbach da cui, però, attendono ancora una risposta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, per rinforzare l’attacco, il Milan sarebbe interessato anche a Folarin Balogun, giocatore dell’Arsenal.

L’attaccante americano, dopo il match di ieri in nazionale, in cui è andato a segno, ha rilasciato una dichiarazione sul suo futuro.

Non conosco nei dettagli le trattative in corso sul mio futuro, non ho certezze su cosa succederà. Però posso dire una cosa, sicuramente non accetterò di andare ancora in prestito per un’altra stagione.