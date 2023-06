Sacchi racconta il suo Milan nel ricordo di Berlusconi: “Mai sentito un presidente tanto vicino”

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha raccontato alcuni momenti salienti del suo rapporto con Silvio Berlusconi, risalenti al periodo in cui sedeva sulla panchina dei rossoneri:

Sul suo arrivo al Milan nel 1987:

“Berlusconi chiese di vedermi attraverso un comune amico, Ettore Rognoni. Inizialmente pensavo che gli interessasse qualche giocatore del mio Parma. L’appuntamento era il lunedì nella villa di Arcore. Ma tutto slittò perché Berlusconi era a Saint Moritz e l’elicottero non poté decollare a causa di una forte nevicata. Rognoni mi chiese di posticipare di una settimana. Gli dissi che andava bene, purché prima di venerdì perché per quel giorno dovevo dare una risposta alla Fiorentina che mi aveva cercato. Ci incontrammo il martedì. C’era anche Galliani. Parlammo di calcio dalle otto di sera alle due di notte. Berlusconi mi spiegò il progetto, io ero entusiasta e accettai anche se tornando a Parma, in autostrada, ci ripensai perché non potevo comportarmi male nei confronti della Fiorentina che avrei dovuto incontrare. La mattina telefonai a Rognoni e gli spiegai il problema. Lui mi rassicurò, dicendomi che Berlusconi mi voleva a tutti i costi e che dovevamo tornare ad Arcore per firmare il contratto. Andammo, Berlusconi non c’era: era impegnato con Pippo Baudo e Raffaella Carrà. Io firmai il contratto in bianco. Spiegai che era il mio modo per ringraziarli della loro fiducia. Io ero un perfetto sconosciuto e mi stavano dando una grandissima opportunità. Scoprii che avrei guadagnato di meno di quello che prendevo in B al Parma, ma non m’importava“.