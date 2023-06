Milan-Kamada, ci siamo: svelata la data delle visite mediche

Nonostante l’addio del duo Maldini-Massara il Milan sembra aver una strategia di mercato precisa e ben definita. La società, infatti, sta monitorando diverse occasioni di mercato, per cercare di rinforzare la rosa rossonera.

Il primo colpo in assoluto sembrerebbe essere Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese ha appena concluso l’ottima stagione all’Eintracht Francoforte, squadra che si è dimostrata solida soprattuto in Europa: in Champions League i tedeschi hanno superato il girone eliminando Sporting e Marsiglia.

Nonostante l’annata, però, il giocatore ha fatto capire che non ci sarà nessun rinnovo. Il suo contratto scade a fine giugno, per questo da gennaio Kamada è legalmente svincolato e può valutare qualsiasi tipo di proposta e contrattare con il suo agente per approdare in un altro club.

Kamada al Milan, la data delle visite mediche

Tra le pretendenti si è fatto avanti il Milan che ha mostrato il suo forte interesse per il centrocampista tanto da convincerlo ad approdare in rossonero per la prossima stagione. Il club ha la sua parola e quella degli agenti, sembra tutto fatto, ormai, per il suo approdo. A fine mese le visite mediche e la firma: Kamada riceverà 3 milioni di euro per 4 anni, cioè fino al 2027.