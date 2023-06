Milan, Pioli ha scelto il suo attaccante ideale: un top a dieci milioni

Dopo aver definitivamente ceduto Tonali al Newcastle il Milan si prepara a reinvestire gli 80 milioni incassati. Si progettano rinforzi per il reparto offensivo

La cessione di Sandro Tonali al Newcastle non è ancora stata ratificata ma ormai l’accordo fra i club è concluso su una cifra che si avvicina agli 80 milioni di euro. Milan e Newcastle infatti ufficializzeranno l’operazione nella prima settimana di luglio, quando la sessione estiva di calciomercato sarà cominciata e l’Europeo Under 21 sarà giunto al termine.

Il tesoretto guadagnato da questo affare il Milan dovrà reinvestirlo sul mercato, soprattutto nel reparto offensivo. L’attacco rossonero, rimasto orfano di Zlatan Ibrahimovic, sarà alleggerito anche dalle probabili cessioni Rebic e Origi.

Un dei nomi accostati al Milan nelle ultime ore è quello di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, che ha appena rinnovato il proprio contratto con l’Atletico Madrid, potrebbe essere un profilo interessante per i rossoneri.

Morata infatti conosce bene la Serie A in virtù dei suoi anni alla Juventus, ha una grande esperienza internazionale e il suo ingaggio risulterebbe sopportabile dalle casse milaniste.

Dopo la delusione Thuram, secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero puntare proprio sullo spagnolo e tentare di ingaggiarlo pagando la clausola rescissoria da 10 milioni.

Milan, per l’attacco spunta il nome di Morata: c’è l’ok del giocatore

Le altre opzioni per l’attacco come Scamacca e Openda risultano ancora valide ma sarebbero senza dubbio più esose per i conti del Milan e le trattative imbastite finora sembrano non aver portato il successo sperato.

Il classe ’93 dell’Atletico Madrid, che ha già dato il suo ok al trasferimento, potrebbe quindi rappresentare una valida alternativa per l’attacco.