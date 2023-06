Milan, non solo Tonali: i tifosi ora tremano

Il Milan è a un passo dal cedere Sandro Tonali al Newcastle: con la cifra ottenuta per il giocatore cambierà la strategia di mercato, ma i tifosi tremano.

Il Milan sta lavorando con il Newcastle per trovare un’intesa che possa portare alla redditizia cessione di Sandro Tonali. Il giocatore ha aperto al passaggio nel campionato inglese: la Premier League lo aspetta. In questo modo cambiano anche tutte le strategie del club rossonero, che intendono mettere i bastoni tra le ruote alle sue dirette concorrenti. Adesso, però, i tifosi temono uno scenario non così impossibile.

Il Newcastle ha offerto 70 milioni di euro per Sandro Tonali, evidentemente non considerato più incedibile dal club che ha creduto in lui e l’ha fatto arrivare nel calcio che conta. Il centrocampista si sta così preparando all’approdo in Premier League. Il Milan chiede 80 milioni di euro per il suo cartellino, ma l’operazione è in dirittura d’arrivo.

Con la cifra che arriverà grazie alla partenza del mediano classe 2000, il Milan punterà a mettere i bastoni tra le ruote alle sue dirette concorrenti. Specialmente alla Juventus, per Nicolò Zaniolo, e all’Inter per Davide Frattesi. Ma la paura dei tifosi rossoneri è al momento un’altra.

Calciomercato Milan, Tonali può non essere l’unica cessione importante? I tifosi temono l’esodo

Il Milan sta per mettere a segno la ricca cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Specialmente dopo la rottura con Paolo Maldini, nessuno nel club è ritenuto incedibile. Colui che è stato il capitano e che lo sarebbe rimasto anche negli anni a venire ne è stato la riprova. Dalla sua cessione si guadagnerà una cifra importante, questo è certo. Ma i tifosi hanno paura che questo possa creare una sorta di effetto a catena molto pericoloso.

In questo senso, non è un mistero l’interesse del Chelsea per Mike Maignan ad esempio. Il portiere piace molto ai Blues che ora stanno pensando di investire, a maggior ragione dopo aver abbandonato la pista che portava ad André Onana. Non è sicuro che l’estremo difensore possa restare a Milano. E occhio anche a Theo Hernandez, che piace parecchio all’Atletico Madrid e ad altri club di Premier League che hanno sicuramente una forza economica maggiore del campionato italiano, e a Fikayo Tomori, che già in passato ha ricevuto avance. Non sembrerebbero esserci le intenzioni di sacrificare altre pedine importanti, ma il possibile arrivo di offerte importanti (e irrinunciabili) è sempre dietro l’angolo.