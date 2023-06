Milan, non solo Tonali: il Newcastle vuole un’altro top

Non solo Tonali, il club inglese ora mette nel mirino un’altro top di casa Milan, pronta la nuova offerta per il calciatore.

Theo dopo Tonali, il Newcastle ci riprova?

Dopo aver fatto spesa in Italia, il Newcastle non si accontenta ed è pronto a provarci per un altro top del Milan, Pronta l’offerta per portare in maglia bianconera anche Theo Hernandez .

Come dichiarato dal giornalista Gianluca di Marzio, il Newcastle ha in mente anche il terzino francese. Il club sa che l’operazione è complicatissima visto anche l’interessamento dell’Atletico Madrid, ma la risposta del club di Milanello non si è fatta attendere che chiede almeno 100 milioni per l’esterno francese.