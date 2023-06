Milan, su Openda piomba un altro club: il Lens fissa il prezzo

Openda potrebbe andare al Milan, la sua valutazione però e fuori dalla portata dei rossoneri.

È ormai noto come il Milan sia alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato in vista della prossima stagione. I soli Giroud e Origi non bastano come terminali offensivi e gli addii di Ibrahimovic e Diaz potrebbero lasciare strascichi importanti. Tra i vari nomi accostati alla squadra rossonera c’è quello di Lois Openda, reduce da un’ottima stagione in Ligue 1 con la maglia del Lens.

Milan, il Lipsia si fa avanti per Openda con la prima offerta

Oltre ai vari Kamada, Chukwueze e Sarr, quello di Lois Openda è un profilo fortemente attenzionato da parte del Milan. Il giocatore belga è finito nel mirino dei rossoneri nelle scorse settimane e il Lens ha così fissato il prezzo, pari a 50 milioni di euro.Una cifra importante per il classe 2000, che piace tanto anche al Lipsia. Proprio la società tedesca si è fatta avanti con un’offerta di 30 milioni di euro, cifra non ritenuta congrua e rispedita al mittente. Questo quanto riportato da RMC Sport.