Milan, Pioli perde un altro pezzo: si trasferisce in Serie A

Altra doccia fredda per i tifosi del Milan: l’attaccante dice no al Milan per un altro club di Serie A.

Il calciomercato sta ufficialmente per aprire i battenti ed il Milan è pronto ad annunciare ufficialmente i primi due acquisti che andranno a rafforzare il centrocampo e la porta dei rossoneri che sono stati ultimati oggi e sono Ruben Loftus Cheek e Marco Sportiello che arriveranno rispettivamente dal Chelsea per 21 milioni e dall’Atalanta a parametro zero.

Dagli inizi di giugno ad oggi il Milan è una delle società che ha subìto i maggiori cambiamenti sia a livello societario che a livello di campo con molte dinamiche di calciomercato che hanno anche lasciato “sconvolti” moltissimi tifosi rossoneri. Nell’ultimo mese a seguito di grandi divergenze, soprattutto per quanto riguardava il calciomercato, la nuova società ha scelto di interrompere il rapporto professionale con Maldini e Massara che furono due dei principali artefici del diciannovesimo scudetto.

Successivamente sono arrivate anche due grandi botte da un punto di vista prettamente di campo con l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic e con l’imminente addio di una delle anime rossonere, Sandro Tonali, che lascerà in direzione Newcastle.

Con i soldi di Sandro il Milan dovrà finanziare il calciomercato e anche la nuova prima punta che obbligatoriamente dovrà sbarcare a Milano anche per consentire un po’di riposo a Olivier Giroud, negli ultimi giorni si è molto parlato di Gianluca Scamacca ma pare che l’attaccante voglia tornare in Serie A con un’altra maglia.

Calciomercato Milan, la pista Scamacca si raffredda sempre di più

L’attaccante scuola Roma, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, vorrebbe proprio tornare in uno dei club dov’è cresciuto e non appena le parti troveranno un accordo lui sarà pronto a tornare nella capitale. Il club giallorosso dovrebbe quindi solo trovare l’accordo con il West Ham per il prestito e, a quel punto, l’attaccante non avrebbe dubbi nell’accettare i rossoneri.

er questo motivo il Milan dovrà gettarsi su un altro nome e tra i principali sulla lista di Moncada e Furlani ci sono Icardi, più defilato, ma soprattutto Alvaro Morata.

Lo spagnolo potrebbe essere infatti la pista più percorribile visto che gode della stima totale di Stefano Pioli e le condizioni economiche sembrano essere molto vantaggiose.

Lo spagnolo ha infatti una clausola rescissoria di 10 milioni di euro, e gli spagnoli sarebbero disposti a farlo partire, l’unico nodo potrebbe essere l’ingaggio che potrebbe arrivare ad essere molto alto.

Andrea Mariotti