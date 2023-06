Non solo Loftus-Cheek, il Milan è scatenato: il giocatore ha accettato la destinazione

Il Milan deve rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Sandro Tonali. Si tratta di Tijjani Reijnders, olandese dell’AZ Alkmaar.

Il Milan, dopo le partenze importanti delle ultime settimane, dovrà senza dubbio rinforzarsi soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, ormai orfano di Sandro Tonali.

I nomi che gravitano attorno al Milan sono tanti. Loftus Cheek è sicuramente l’opzione più suggestiva per il centrocampo rossonero ma un altro profilo interessante è quello di Tijjani Reijnders, classe 1998 attualmente all’AZ Alkmaar.

L’olandese si è distinto l’anno scorso disputando la sua migliore stagione di sempre che gli è valsa la prima convocazione con la Nazionale maggiore.

Reijnders-27/06/2023-Ansa-SpazioMilan

Reijnders attualmente si trova in vacanza ma ha già fatto sapere di apprezzare l’interessamento da parte del Milan. L’accordo con il calciatore quindi si prospetta in discesa, tuttavia resterebbe da convincerebbe il club.

L’AZ Alkmaar sarebbe disposto a cedere il giocatore per una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro, una spesa che il Milan potrebbe sostenere, soprattutto in virtù della cessione di Tonali.

A Pioli piace molto il profilo tecnico di Reijnders perchè permetterebbe al Milan di avere un centrocampo più duttile. L’olandese infatti può giocare sia da mediano che da centrale in un potenziale centrocampo a tre.

Secondo La Gazzetta dello Sport l’affare resta ancora tutto da definire ma l’interesse del Milan è concreto e presto potrebbero esserci i primi contatti.