Milan quarto in Serie A, quanto incassa dalla classifica? Le cifre

Sebbene debba ancora disputare l’ultima partita contro l’Hellas Verona, il Milan è già certo della quarta posizione in campionato e del conseguente incasso.

Difatti, il piazzamento del Diavolo è matematico dopo la vittoria di ieri pomeriggio dell’Inter in casa del Torino, che si è portata così a +5. Allo stesso modo, l’Atalanta, attualmente in quinta posizione a -6, non può in alcun modo recuperare tale gap.

Oltre al raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League, il quarto posto comporta anche un premio in denaro piuttosto rilevante.

Milan Incassi Serie A 2022/23

Gli incassi del Milan dalla Serie A 2022/23

Secondo un’analisi condotta da Calcio e Finanza, sulla base dei risultati sportivi saranno distribuiti 122 milioni di euro in base alla classifica finale.

Su tali criteri, possiamo già constatare che al Milan spetteranno 11,4 milioni di euro. A tale cifra, inoltre, va poi sommata la quota che spetta a ciascun club partecipante, ovvero circa 25,5 milioni. Successivamente, si andranno a definire anche le quote distribuite sulla base di altri parametri (audience tv, spettatori allo stadio, ecc.). Infine, come di consueto, per le squadre che, come i rossoneri, si sono qualificate alle competizioni europee, la UEFA eroga altre decine di milioni di euro.