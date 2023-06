Sorpresa Milan, doppio addio in vista? Maxi operazione con il club tedesco

La stagione che sta per concludersi ha lasciato ha il Milan una certezza. La necessità di comprare un bomber di razza che possa garantire un buon numero di reti.

Fatta eccezione per Giroud, tutto il reparto offensivo dei Rossoneri ha decisamente deluso le aspettative, a partire da De Kateleare, passando per Origi e finendo con Rebic. Proprio il croato sembra essere fuori dai piani della dirigenza e la sua cessione non è da escludere, ma non solo.

Rebic e Vranckx ai saluti, Wolfsburg alla finestra

Ante Rebic

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il futuro di Ante Rebic è sempre più lontano da Milanello. Nonostante il contratto fino al 2025, Maldini e Massara hanno messo sul mercato l’ex Eintracht Francoforte e la sua prossima meta potrebbe essere proprio la Bundesliga, campionato in cui con ogni probabilità tornerà a giocare anche Aster Vranckx.

Il club più interessato al croato sembra essere infatti il Wolfsburg di Niko Kovac (suo allenatore ai tempi dell’Eintracht) che gradirebbe di tornare ad allenarlo. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con il club tedesco, da un lato l’affare Rebic (il Milan chiede tra i 10 e i 15 milioni) e dall’altro il futuro di Vranckx, che quasi certamente non verrà riscattato.