Milan, Pioli scalda i motori: la data del ritrovo

Dopo una stagione lunga e faticosa i componenti della formazione rossonera si godono il meritato riposo. Tuttavia il mirino è già puntato al ritrovo di luglio, che darà il via all’annata 2023/24.

È tempo di relax per i giocatori del Milan. Queste settimane consentiranno ai rossoneri di ricaricare le pile a seguito di un anno dispendioso e fitto di impegni.

Il tempo di recuperare le energie e sarà già ora di ricominciare. Dopo un’annata senza titoli i sostenitori rossoneri vogliono tornare ad incitare i propri beniamini verso nuove conquiste. Nel frattempo è stata fissata la data che aprirà le danze per la stagione 2023/2024.

Milan, quando parte la nuova stagione: fissata la data

Il ritrovo per gli uomini di Pioli è previsto per il 10 luglio. A Milanello i rossoneri inizieranno la preparazione al nuovo campionato, ma non tutti nello stesso giorno.

Ai calciatori impegnati con le rispettive nazionali sarà infatti concesso il meritato riposo. In base a quanto riportato da Tuttosport, Tonali, Leao e i francesi dovrebbero infatti fare ritorno tra la data prefissata per i compagni e l’amichevole con il Real Madrid prevista per il 23 luglio a Pasadena