Milan scatenato, summit con l’agente: altro colpo di mercato in arrivo

Il Milan resta molto attivo sul mercato e, dopo aver definito gli acquisti di Loftus-Cheek e Sportiello, la coppia formata da Furlani e Moncada si prepara a concludere l’ennesimo colpo in entrata

Nelle ultime ore il Milan ha ufficializzato i primi colpi in entrata di questa finestra estiva di calciomercato. Il primo su tuti è Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 fortemente voluto dalla dirigenza milanista.

L’ormai ex numero 12 del Chelsea è atteso a Milanello per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al Milan fino al 2028. I rossoneri hanno anche concluso l’affare per assicurare l’arrivo di Marco Sportiello.

Il portiere classe 1992 si era liberato dall’Atalanta e ha potuto accordarsi con il Milan che ha trovato in lui un valido vice -Maignan a parametro zero.

Sportiello ha già parlato da nuovo portiere rossonero e ha espresso tutto il suo entusiasmo. “Sono milanista dalla nascita, per me arrivare qui è un sogno che si avvera“ afferma l’ex Atalanta, che sembra pronto a sposare il progetto e a mettersi subito a disposizione di Pioli.

Dopo le numerose delusioni causate dall’allontanamento di Paolo Maldini e dalla cessione di una potenziale bandiera come Sandro Tonali, i tifosi rossoneri possono tornare a sperare nella buona riuscita di questo calciomercato.

La lista degli obiettivi del Milan infatti è ancora lunga e comprende nomi che farebbero felici la tifoseria. Sembra che Furlani e Moncada stiano puntando profili importanti come quelli di Pulisic, Scamacca, Morata e molti altri.

Milan, definiti i dettagli per l’arrivo di Romero: ora manca solo la firma

La società però vuole anche costruire un progetto giovane e puntare su talenti ancora non del tutto affermati. A questo proposito il Milan avrebbe definito l’acquisto di Luka Romero, diciottenne argentino della Lazio.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe stato un contatto nella giornata di oggi fra i dirigenti rossoneri e l’agente del ragazzo Fali Ramadani.

Si sarebbe definito un accordo che porterebbe il classe 2004 a vestire la maglia del Milan per le prossime cinque stagioni. Ora manca soltanto l’ufficialità e l’annuncio da parte del club.

Si tratterebbe di un altro colpo importante a parametro zero, considerato che il contratto di Romero con la Lazio andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Un colpo economicamente vantaggioso per il Milan che è vicino ad aggiudicarsi un giovane con grandi speranze: perfetto per il progetto Milan.