Calciomercato Milan, non solo Sportiello: visite mediche per un altro giocatore!

Giornata molto importante quella di oggi in ottica mercato per il Milan che ha concluso tre operazioni in entrata, una delle quali molto importante per il futuro.

La sessione di mercato che inizierà tra poco sarà molto importante per il Milan che durante questo mese di giugno ha perso Paolo Maldini, Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic nel corso di poco tempo lasciando sgomenti i tifosi rossoneri che hanno perso parte del cuore della loro squadra.

I tifosi allora pretendono molto da questa sessione di mercato ed in questi giorni la società rossonera è molto operativa e la giornata di oggi è stata molto importante per il Milan e per il calciomercato.

L’acquisto di Loftus Cheek è stato infatti formalizzato e Sportiello ha svolto le visite mediche formalizzando il suo arrivo in rossonero, ma gli acquisti dei rossoneri in giornata di oggi non si sono limitati a questi.

Calciomercato Milan, nuovo acquisto in porta per i rossoneri

Nella giornata di oggi però i rossoneri hanno messo a segno un altro colpo importantissimo in ottica futura, dalla Francia è infatti arrivato il portiere classe 2005 Raveyre che verrà immediatamente aggregato alla primavera.

Innesto molto importante quindi per i rossoneri visto anche l’aiuto che Mike Maignan potrebbe fornirgli.

Andrea Mariotti