Attacco Milan, la cessione di Tonali finanzia il colpo: svelato l’obiettivo

Il Milan vede sfumare Marcus Thuram che sceglie l’Inter. Ora i rossoneri sono pronti a puntare tutto su Openda del Lens, che però chiede 50 milioni per il cartellino del belga

La finestra estiva di calciomercato è appena cominciata ma in casa Milan c’è già molto movimento. L’addio di Sandro Tonali in direzione Newcastle è una ferita ancora aperta per gran parte della tifoseria.

L’affare Tonali però ha portato nelle casse rossonere una somma molto elevata che la società dovrà senza dubbio reinvestire almeno in parte sul mercato.

Il mancato ingaggio di Marcus Thuram, che all’ultimo minuto ha preferito accasarsi all’Inter, ha lasciato un buco in attacco che il Milan dovrà colmare.

Un nome accostato spesso ai colori rossoneri è quello di Lois Openda, attaccante del Lens che ha attirato l’attenzione di numerosi club durante la scorsa stagione.

Milan – Openda, servono 50 milioni per convincere il Lens a lasciarlo partire

Il belga, stando a quanto riportato da Tuttosport, viene valutato dal club francese intorno ai 50 milioni di euro, una cifra apparentemente spropositata per le casse del Milan.

I rossoneri però hanno appena incassato gli 80 milioni dall’affare Tonali e potrebbero decidere di mettere sul piatto una cifra importante per portare in rossonero Openda.