Milan-Verona, Ibra dirà addio senza passerella? La situazione

La Serie A 2022- 2023 sta per essere consegnata agli archivi e per il Milan questa è stata una stagione a dir poco complicata con molti punti persi e prestazioni che non sono piaciute ai tifosi.

Molto difficile è stata anche la stagione di Zlatan Ibrahimovic che è rimasto a disposizione di Pioli solo per poco tempo prima di reinfortunarsi di nuovo durante il riscaldamento di Milan-Lecce al polpaccio.

Domenica sera alle 21 il Milan giocherà l’ultima partita di campionato a San Siro e molto probabilmente sarà anche l’ultima di Ibrahimovic con la maglia rossonera ma i tifosi rossoneri non sono certi di potergli dare un adeguato “ultimo saluto”.

Milan Ibrahimovic Infortunio

Milan-Verona, Ibrahimovic non riuscirà ad esserci per la sua ultima in rossonero?

Stando a quanto riportato dal Qs, lo svedese avrebbe svolto ancora lavoro personalizzato e la sua presenza per l’ultima di campionato è praticamente impossibile.

Anche la “passerella d’onore” è quindi a rischio, ma Zlatan potrebbe anche scegliere di continuare a vestire in rossonero durante la prossima stagione anche se ad oggi è molto complicato.

Andrea Mariotti