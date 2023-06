Cardinale stravolge il Milan: cosa cambia con l’addio di Maldini e Massara

Negli ultimi anni in casa Milan la coppa formata da Paolo Maldini e Ricky Massara ha rappresentato una certezza nell’ambiente rossonero. Sempre presenti agli incontri del Diavolo in casa ed in trasferta, così come a Milanello nella quotidianità. Con una serie di colpi portati a segno con lo scouting del club hanno riportato la squadra in alto dopo anni difficili.

Il cambio di proprietà, con l’arrivo di Furlani come amministratore delegato e il flop di alcuni acquisti effettuati nell’ultima estate (De Ketelaere e Origi su tutti) avrebbero fatto crescere lo scetticismo della società nei confronti del responsabile dell’area tecnica.

Maldini vs Cardinale: il mercato della discordia

AC Milan Frederic Massara Paolo Maldini

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’incontro avvenuto ieri in mattinata tra Cardinale e Maldini non si sarebbe concluso nel migliore dei modi. Il CEO di Red Bird, complice i mesi difficili affrontati, avrebbe deciso di separarsi dall’ex capitano rossonero ed insieme a lui anche di Massara.

Uno dei motivi principali sembrerebbe essere proprio il mercato dell’estate 2022 che non ha sortito l’effetto sperato. Dopo lo Scudetto, sul campo, i ragazzi di Pioli avrebbero chiuso il campionato il quinto posto diventato quarto solo grazie alla penalizzazione della Juventus.

Pioli resta al Milan, Furlani più centrale

Stando a quanto affermato dalla rosea Stefano Pioli resterà alla guida dei rossoneri. In ambito dirigenziale maggiori responsabilità e la centralità delle decisione strategiche spetterà all’amministratore delegato Furlani. Al momento, proprio quest’ultimo, sarebbe la novità principale dopo l’addio della coppia “storica”.