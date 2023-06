Milinkovic-Savic, la rivelazione che fa storcere il naso al Milan : le parole dell’agente

L’ambiente rossonero nelle ultime settimane è stato scosso più volte a causa di notizie che, fino a poco mesi fa, sarebbero risultate impensabili.

Innanzitutto il Milan ha dovuto dire addio a Paolo Maldini che, in veste di responsabile area tecnica insieme al ds Frederic Massara, ha costruito una squadra in grado di tornare a vincere lo Scudetto e a competere sui grandi palcoscenici europei.

Poi è stata la volta di un altro addio illustro, quello all’ex Presidente Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni.

Oltre alle leggende del passato però, i tifosi rossoneri hanno dovuto salutare anche un assoluto protagonista della squadra di Pioli e uno dei giocatori che più rappresentavano i colori del Milan, ovvero Sandro Tonali.

Il centrocampista, sedotto dalla milionaria offerta del Newcastle, sbarcherà in Premier League, abbandonando la squadra per cui aveva sempre detto di fare il tifo.

A prescindere dai sentimentalismi però, il Milan dovrà sostituire in qualche modo Tonali e uno dei nomi che vengono accostati al club è quello di Milinkovic-Savic.

Kezman scalda il mercato: Sergej non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo”

Il contratto del serbo scade a giugno 2024 e Lotito dovrà lasciarlo partire se non vuole perderlo a zero la prossima stagione. Chiaramente su di lui sono puntati gli occhi di tutti i grandi club di Serie A ma, stando alle parole del suo procuratore, potrebbero esserci anche pretendenti estere.

Mateja Kezman infatti, ha confessato ai microfoni di El Balad l’interesse di club dell’Arabia Saudita: “Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d’interesse dall’Arabia Saudita, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere”.

Per ora queste restano soltanto voci di mercato ma è noto che i soldi arabi possano essere molto convincenti e non è detto che Milinkovic non ceda alla tentazione