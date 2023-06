Moggi commenta l’addio di Maldini:”Hanno fatto una grande stron*ata”

Luciano Moggi, in un’intervista a Tuttomercatoweb.com, si è espresso sull’addio di Maldini al Milan. Secondo l’ex dg della Juventus, la nuova proprietà rossonera si è sbagliata nel prendere questa decisione da lui ritenuta assolutamente insensata.

Le parole di Luciano Moggi sull’addio di Maldini

“Non l’ho capito, davvero. Cosa si può pretendere da loro? Hanno vinto il campionato, in semifinale di Champions. Moncada è bravo a trovare giocatori, Pioli è un buon allenatore. Ma il carisma di Maldini e la qualità di Massara sono tutta un’altra cosa. Mi sembra che i nuovi proprietari abbiano fatto una grande stron*ata. Il Milan è una squadra con tanti stranieri, vada per Moncada che è bravo a fare scouting, ma anche per i vari gruppi ci vuole un profilo riconosciuto, attendibile. E Maldini lo era”.

Solamente il tempo ci dirà se la mossa di Gerry Cardinale sarà giusta o meno, tuttavia al momento la decisione presa dal patron del Milan risulta difficile da comprendere visti i risultati raggiunti in questi due anni.