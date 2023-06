Non solo gli occhi del Milan su Reijnders: spunta un altro club!

Dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle per una cifra faraonica, il Milan sta cercando un giocatore pronto a sostituirlo.

Dalle riunioni fatte dall’amministratore delegato Furlani e il capo scouting Moncada con Stefano Pioli sono emersi vari nomi da attenzionare per il centrocampo rossonero.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport uno dei preferiti del tecnico, corrispondente anche alle caratteristiche ricercate dalla società, sarebbe Tijjani Reijnders, calciatore olandese di proprietà dell’Az.

Il centrocampista infatti corrisponde perfettamente all’identikit fatto dalla società: è un giocatore futuribile, visto che ha ventiquattro anni, e con costi di cartellino e ingaggio non elevati.

Per quanto riguarda il lato tecnico del giocatore, queste sono le caratteristiche che hanno fatto innamorare Pioli. In primis la duttilità dell’olandese, capace di giocare sia in un centrocampo a due sia da play basso in un centrocampo a tre.

Le doti fisiche e tecniche di Reijnders, unite ad una buona capacità realizzativa e di assist hanno definitivamente convinto il tecnico rossonero.

Gli aspetti economici della trattativa

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe strappare il centrocampista all’Az con un’offerta di circa diciotto milioni di euro. I rossoneri però, se vogliono chiudere al meglio la trattativa, devono sbrigarsi. Difatti sull’olandese ci sono anche vari club di Premier League e lo Sporting Lisbona.