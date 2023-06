Non solo Tonali, assalto dalla Premier League per un altro titolare del Milan!

La Premier League continua a tenere d’occhio i gioielli del Milan: dopo Sandro Tonali, un altro big rossonero potrebbe andare in Inghilterra.

Questa prima parte del mercato estivo rossonero è stata piena di colpi di scena per l’ambiente rossonero, sorpreso dall’inaspettato addio di Sandro Tonali, diretto al Newcastle per la cifra monstre di 75 milioni di euro di parte fissa, più 5 di bonus ed una percentuale sull’eventuale rivendita.

Nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità del trasferimento, l’accordo tra i due club non è assolutamente in dubbio e verrà formalizzato nei prossimi giorni.

Calciomercato, Kalulu ha richieste in Premier League: la posizione del Milan

A preoccupare ulteriormente i tifosi rossoneri, vi sarebbe una recente voce di mercato, secondo la quale Tonali potrebbe non essere l’unico giocatore del Milan ad aver avuto richieste importanti dal campionato inglese.

Difatti, stando alle ultime indiscrezioni di Footmercato, tre club di Premier League avrebbero mostrato forte interesse per l’acquisto di Pierre Kalulu.

La sua importanza all’interno dello scacchiere di Stefano Pioli è innegabile: negli ultimi due anni, il difensore francese è stato tra le più piacevoli sorprese della rosa sia a livello di crescita personale che di effettivo impiego tra i titolari. Pertanto, la posizione del Milan in merito ad un’eventuale trattativa per la cessione dell’ex Lione non è di apertura, ma neppure di assoluta chiusura.

I rossoneri preferirebbero contare su Kalulu anche nella prossima stagione, ma in caso di offerte superiori ai 20 milioni di euro sarebbero disposti a negoziarne la partenza.