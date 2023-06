Brahim lascia il Milan, cambia il numero di maglia per Leao: la scelta

Ѐ uffciale la scelta di Rafael Leao sul numero di maglia dopo l’addio di Brahim Diaz a favore del Real Madrid, ecco quale sarà il suo nuovo numero di maglia.

Leao prende la 10

Dopo l’addio di Calhanoglu la numero 10 passò sulla schiena di Brahim Diaz dal 2021 ad oggi, ed ora, con l’addio dello spagnolo, l’eredità passerà a Rafel Leao. Lascerà quindi il numero 17 il talento portoghese, e dopo aver pensato alla numero 7, per imitare il connazionale Cristiano Ronaldo, sarà lui il nuovo numero 10 del Milan.

Rafel Leao

Il numero 10 nel calcio trova diverse definizioni, chi pensa si addica al fantasista e chi al bomber della squadra. Tuttavia il numero 10 è da sempre sinonimo di perfezione. Simboleggia l’estro, la fantasia, la giocata fuori dal normale e la classe. Qualità che Rafa Leao ha saputo dimostrare in questi anni al Milan, e dopo il corposo rinnovo di contratto, è pronto a portare con fierezza e, come sempre, con il solito sorriso stampato sul viso per scrivere una nuova definizione di numero 10 rossonero.