Nuovo stadio, proposta a sorpresa di un ex Milan: “In onore di Berlusconi!”

Inevitabilmente oggi, il mondo Milan, ma in generale tutto il mondo del calcio ricorderà la scomparsa dell’ex presidente dei rossoneri Silvio Berlusconi morto all’età di 86 anni a seguito di una brutta malattia.

Lo storico patron rossonero sarà ricordato in eterno per tutto quello che ha fatto da presidente del Milan, ad oggi se la squadra rossonera è una delle più titolate al mondo il merito è soltanto suo e delle sue enormi capacità.

Inutile dirlo che oggi molteplici figure del mondo del calcio, e non, hanno voluto ricordare a proprio modo la scomparsa di un uomo che ha scritto la storia del calcio italiano e internazionale alla presidenza per ben trentuno anni.

Trentuno anni di sole vittorie e trionfi, ne sa qualcosa l’ex difensore rossonero Filippo Galli che nel Milan ha vinto ben 3 coppe dei Campioni e lo ha voluto ricordare con una proposta particolare ma non necessariamente utopistica.

Questo il ricordo del 60enne ex difensore rossonero, oggi responsabile dell’area metodologica del Parma:

Continua con:

“Gli ultimi decenni del Milan sono legati a lui. Ho tanti ricordi, personali e pubblici. Come l’entusiasmo con cui ci spiegò della presentazione all’Arena civica di Milano, dell’arrivo in elicottero. Aveva un entusiasmo incredibile e questo ci fece capire la grandezza di ciò che aveva in testa”