Offerta irrinunciabile e cessione: il Milan gode

Sospiro di sollievo per i tifosi: l’offerta è irrinunciabile e il Milan è salvo, la cessione evita un importante sacrificio

Dopo una stagione altalenante, conclusasi con lo scossone societario e l’abbandono di Maldini e Massara, il Milan vuol tornare grande. Per farlo sarà necessario intervenire sul mercato con nuovi acquisti, ma anche confermare i calciatori più rappresentativi attualmente presenti in rosa.

Dopo l’accordo con Leao per il rinnovo del contratto, la società rossonera vuole assicurarsi anche la permanenza degli altri big. In tal senso arriva una notizia positiva: l’offerta irrinunciabile per il calciatore dovrebbe mettere il Milan al riparo da brutte sorprese. Nonostante la promessa del presidente Steven Zhang, fatta pochi minuti dopo la fine del match contro il Manchester City, l’Inter si prepara a perdere alcuni pezzi pregiati. Il numero uno nerazzurro aveva detto: “È fondamentale che i calciatori più importanti restino per essere ancora competitivi“. Il mercato però, si sa, non guarda in faccia a nessuno e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. E questo fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi rossoneri.

Onana-Chelsea, offerta monstre: sollievo Milan in chiave Maignan

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Rossi ai microfoni di TV Play, il Chelsea sta preparando un’offerta da 60 milioni di euro per Onana. “Abbiamo incontrato Jordi Pascual (Responsabile della comunicazione di Onana, ndr), il quale ci ha fatto capire che nel giro di una settimana porteranno un’offerta del Chelsea di 60 milioni. Non ho capito se sterline o euro. Se il tutto sarà confermato, posso dire che questa è stata l’ultima partita di Onana con l’Inter“

Un’ipotesi che, se confermata, farebbe tirare un bel sospiro di sollievo al Milan. Nelle ultime ore si è parlato infatti di un forte interesse del Chelsea anche per Maignan. Il portiere francese, autentica colonna dei rossoneri, sarebbe finito nelle mire dei Blues che vogliono un nuovo numero 1 a difesa dei propri pali.

Il Diavolo per evitare sorprese si è già iniziato a muovere con l’estremo difensore ex Lille. L’obiettivo, nel più breve tempo possibile, è quello di rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel 2026 con conseguente aumento dell’ingaggio: dagli attuali 2,8 milioni di euro netti a stagione, si potrebbe passare a 5 più bonus. Ora però, con Onana che sembra più vicino al Chelsea, il Milan può quantomeno respirare e prendere tempo. Maignan pare essere in salvo. E non è cosa da poco per il futuro del Diavolo.