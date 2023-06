Panchina Napoli, tanti allenatori contattati: c’è un retroscena su Pioli

L’addio di Luciano Spalletti al club partenopeo, ha dato il via alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Trovare un successore che possa ripetere quello fatto dal tecnico toscano è un compito difficile. Lo sa bene Aurelio De Laurentiis che ha avviato i contatti con vari allenatori, italiani e non. Tra questi sembra esserci stato anche l’attuale tecnico rossonero.

Pioli Milan

ADL-Pioli: la chiamata per portarlo a Napoli

Il patron del Napoli ha pensato a mister Pioli per riempire la panchina azzurra, stando a quanto scritto sul Corriere dello Sport. Svelata da ADL una conversazione telefonica tra i due, per capire se ci fossero i presupposti per questa avventura.

L’addio di Maldini e Massara però ha rimescolato le carte in tavola. Questo infatti ha portato il tecnico emiliano ad essere assolutamente al centro del progetto meneghino, allontanando l’idea di vedere Pioli distante da Milano.